Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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22 Kasım 2022 Salı 14:41:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 14:41:00

Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Tarihi gün... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin, ülkemize ve Yusufelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum

Yusufeli halkına fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum. Yeni Yusufeli, eskisinin iki katı büyüklüktedir

Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı yaşasak, sadece burası 1.5 yıl enerjiyi temin eder

Etiketler : artvin yusufeli barajı hes
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