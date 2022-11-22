Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Tarihi gün... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...
Barajımızın, yollarımızın ve yerleşim yerlerimizin, ülkemize ve Yusufelili kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum
Yusufeli halkına fedakarlığı için şükranlarımı sunuyorum. Yeni Yusufeli, eskisinin iki katı büyüklüktedir
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