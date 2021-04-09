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09 Nisan 2021 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 10:31:00

Yusuf, AK Parti'de

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İstanbul'da son yerel seçimlerde AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren İYİ Partili Mine Koşar'a karşı kibar tavrıyla dikkat çeken Yusuf Özoğul, AK Parti Gençlik Kolları'nda çalışmaya başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özoğul'u "Hoşgeldin Yusuf Kardeşim" diyerek karşıladı. Koşar, Özoğul'u 3 yıl önce de 'andımız' ile aşağılamaya çalışmıştı. Özoğul ise Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in yer aldığı 'And' içtik paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.

Etiketler : yusuf özoğul ak parti numan kurtulmuş
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