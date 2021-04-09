Yusuf, AK Parti'de

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özoğul'u "Hoşgeldin Yusuf Kardeşim" diyerek karşıladı. Koşar, Özoğul'u 3 yıl önce de 'andımız' ile aşağılamaya çalışmıştı. Özoğul ise Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in yer aldığı 'And' içtik paylaşımıyla gönülleri fethetmişti.

