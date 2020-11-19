"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika yaptığı açıklamasında, yurt içi terörist sayısının 340 seviyesinin altına düştüğünü kaydetti. Soylu, "Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.



Bakan Soylu, terör örgütünden ayrılanların son 4 yılda 824 kişiye ulaştığını belirtirken "Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur." dedi.