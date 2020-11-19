  • BIST
    1322.51
  • Dolar
    7,5829
  • Euro
    8,9765
  • Altın
    453,5680
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
UNESCO'dan 18 Kasım için yeni karar!
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
Bakan Koca: Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Bu müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir
Prematüre doğumlar kabus olmaktan çıktı
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı
İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
Koronavirüs önlemlerini sıkı tutuyor
Çavuşoğlu: Etiyopya'daki Türk vatandaşları Addis Ababa'ya getirildi
Demet Özdemir'den Deniz Bulutsuz'a destek geldi
19 Kasım 2020 Perşembe 16:47:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 16:47:00

Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü: PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak

ABONE OL

İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi. Soylu, "Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika yaptığı açıklamasında, yurt içi terörist sayısının 340 seviyesinin altına düştüğünü kaydetti. Soylu, "Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır." dedi.

Bakan Soylu, terör örgütünden ayrılanların son 4 yılda 824 kişiye ulaştığını belirtirken "Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur." dedi.

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz'den samimi açıklamalar: Oyunculuk kolay kolay bırakılmaz
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var

Merve Boluğur dijitale göz kırptı! Ünlü oyuncunun artık Youtube kanalı var
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Tuğba Yurt'tan müjde...

Tuğba Yurt'tan müjde...
Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER