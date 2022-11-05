VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Karaismailoğlu: Dur durak bilmeden çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'yı ziyaret etti
İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekilecek
Başkan Erdoğan: Tüm siyasetini bir iftira dalgası üzerine kuranlar siyasetçi değil proje elemanıdır
CHP milletvekillerinin mahkeme heyetine yönelik söylemlerine eleştiri
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni aracı ilk kez yurt dışına çıktı
EOKA'nın kurucusu için yapılacak müzeye mali kaynak ayrılması GKRY Temsilciler Meclisinde onaylandı
Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak
AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü
Ev sahipleri dikkat!
Stoltenberg: Erdoğan önemli bir rol oynuyor
Dünyanın en uzun adamı Mardin'de
Orta Çağ film setini andırıyor, turizme kazandırılacak
Koltuk değnekleriyle şifa peşinde
Bu köydeki herkesin soyadı aynı
TikTok'tan itiraf: Verilerinize erişiyoruz
İspanya ilgisi!
Tekli heyecanı
1 milyon mutluluğu
Başkan Erdoğan: Anahtar rol oynuyoruz
Terör örgütünün dağ kadrosuna 9 çizik birden
Sessiz ikili
Senaryo okuyorum
Canım Göksel!
05 Kasım 2022 Cumartesi 16:14:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 16:14:00

Yurt genelinde yarından itibaren yağış başlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Hafta başından itibaren güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve gelecek haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Bir süredir yurt genelinde yağışsız günler yaşandığını belirten Çelik, gelecek hafta boyunca güney ve doğu bölgelerinde görülecek yağışların aralıklarla süreceğini söyledi.

Yarın özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de zaman zaman kuvvetli olmak üzere yağışlar görüleceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Yarın sabah saatlerinde Güney Ege'de başlayacak yağış, öğle saatlerine doğru Güney Ege ve tüm Akdeniz Bölgesi'nde görülecek. Hafta başından itibaren ise güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere, yurdumuzun kuzeybatı kesimleri hariç tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar özellikle Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bir de Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde zaman zaman kuvvetli de olabilir."

Sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini anlatan Çelik, "Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınçla hafta sonu birkaç derece sıcaklıklar arttı ve özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Ancak hafta başından itibaren tekrar batı bölgelerde 3, 4 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, belki 1, 2 derece altında seyredeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara, İstanbul ve İzmir ile ilgili 3 günlük hava durumu tahminlerini de açıklayan Çelik, Ankara'da en yüksek sıcaklığın 15-17, İstanbul'da 16-18 ve İzmir'de 20 derece civarında olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Çelik, İzmir'de yarın sabahtan itibaren beklenen gök gürültülü sağanağın pazartesiden itibaren kesileceğini, İstanbul'da pazartesi bir yağış geçişi olacağını, Ankara'da ise yağış beklenmediğini, parçalı bulutlu bir hava olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ YAĞIŞ

Çelik, Türkiye genelindeki yağışlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yarın sabah Muğla çevrelerinde zaman zaman kuvvetli yağışlar görebiliriz. Yine yarın öğle saatlerinden itibaren de Antalya'nın özellikle doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli yağışlar göreceğiz, daha sonra da Doğu Akdeniz'de. Pazartesi günü Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde aralıklarla kuvvetli yağışlar görebiliriz.

Önümüzdeki hafta boyunca güney ve doğu bölgelerimiz ağırlıklı olmak üzere yağışlar göreceğiz. Ancak kuzeyde de özellikle Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyı kesiminde de hafif olmak üzere aralıklarla yağışlar olacak. 'Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Karadeniz üzerinden gelen bulutlarla Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de de yine aralıklarla yağışlar görülecek.' diyebiliriz, önümüzdeki hafta boyunca.

Yurt genelindeki yağışların hemen hemen tamamı yağmur ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Özellikle kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum çevrelerinin yüksek yerlerindeki yağışların karla karışık yağış ya da kar şeklinde olacağını düşünüyoruz."

Etiketler : hava durumu hava sıcaklığı meteoroloji
Totemini bozmadı

Totemini bozmadı
Güven veren aşk gezide başlamış

Güven veren aşk gezide başlamış
Meşhur olduğumda param yoktu

Meşhur olduğumda param yoktu
Armut dibine düştü

Armut dibine düştü
‘Hep Yek' geri geldi

‘Hep Yek' geri geldi
Yüzü zarar görecek diye korkmuş

Yüzü zarar görecek diye korkmuş
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
‘Hepimiz arkadaşız'

‘Hepimiz arkadaşız'
İkizlerle reklam

İkizlerle reklam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX