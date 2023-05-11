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11 Mayıs 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 09:30:00

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı

Kaynak: AA

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'a ulaştırıldı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE KULLANILAN OYLARIN TÜRKİYE'YE YOLCULUĞU

Havalimanına inen ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.

Yolculuğa başlarken uçağın içinde ve bagaj alanında incelemelerde bulunduklarını kaydeden Karayel, "Hem bu oylar kullanılırken hem de bu oylar uçağa kadar getirirken bütün siyasi parti temsilcileri bu oyların etrafındaydı. Hem de sandık başındaydı. Sandık tutanaklarını imzaladılar, çuvallara konulurken süreci takip ettiler." dedi.

Karayel, yurt dışında oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür etti.

Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan, İstanbul Milletvekili ve CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç da, "Yurt dışında 73 ülkede kullanılan oylar sırasında sandıklarda CHP en yüksek düzeyde temsilci bulunduran parti oldu." diye konuştu.

Uçakta, AK Parti, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinin bulunduğuna değinen Kılınç, partisinin yurt dışında vatandaşların oy kullanabilmeleri için çok sayıda çalışma yaptığını anlattı.

Kılınç, buna karşın, yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısının yeterli düzeyde olmadığını ve artması gerektiğini vurguladı.

OYLAR, GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA TAŞINDI

Uçakların inmesiyle mühürlü çuvallar, tırlara taşındı.

Saat 05.30'ta oyların taşıma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.

Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

Etiketler : ato congresium yüksek seçim kurulu seçim oy
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