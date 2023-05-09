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09 Mayıs 2023 Salı 18:52:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 18:52:00

Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 798 bin oy kullanıldı

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 olmak üzere toplam 1 milyon 798 bin 505 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışındaki temsilciliklerde 1 milyon 674 bin 60, gümrük kapılarında ise 124 bin 445 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : ysk gümrük seçmen sayısı
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