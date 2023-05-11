VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek ile külliye açılışında buluştu
Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
Kurtulmuş: Bu seçim, Türkiye için istikamet tayini, yön tayini seçimidir
Bakan Nebati: Faizleri düşürdük, iki küresel krizi bu sayede atlattık
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21'e yükseldi
Biden'dan ABD'nin temerrüde düşmesi halinde "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısı
11 Mayıs 2023 Perşembe 00:47:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 00:47:00

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

14 Mayıs seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyları taşıyan uçak Ankara'ya indi. Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından teslim alınarak, apronda bekleyen tırlara konuldu.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'taki seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, kiralanan 3 uçakla Türkiye'ye yollandı. Bu kapsamda, uçaklardan biri Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen tırlara konuldu ve tutanaklar tutuldu.

Diğer ülkelerde kullanılan oylar da diplomatik kurye yoluyla güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye getiriliyor.

Yurt dışında kullanılan oyların tümü, bu yollarla Ankara'ya getirilecek.

GÜMRÜK KAPILARINDAKİ OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Söz konusu oyların tamamı, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırılacak ve 14 Mayıs'ta, tüm yurtta oy verme işleminin tamamlandığı saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayan seçmenler için gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : ysk 14 Mayıs seçimleri ankara
Aşk yok

Aşk yok
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Oslo'da Barış Manço rüzgarı

Oslo'da Barış Manço rüzgarı
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem
Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi

Canan Ergüder: Serenay bir şarkı ansiklopedisi
Her şey çocuklar için

Her şey çocuklar için
Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

Çağatay Ulusoy: Beni ikna eden hikayede oynarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX