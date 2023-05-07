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07 Mayıs 2023 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 11:00:00

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1,5 milyonu geçti

Kaynak: İHA

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Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1,5 milyonu geçti

Yurt dışında kullanılan oy sayısı 1,5 milyonu geçti

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