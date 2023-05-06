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06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:20:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 19:20:00

Yurt dışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 404 bin 381 oldu.

Yüksek Seçim Kurulunun verdiği bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 730 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : Seçim 2023 Yurt dışı Cumhurbaşkanı Seçimi
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