Yurt dışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 404 bin 381 oldu.
Yüksek Seçim Kurulunun verdiği bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 730 seçmen oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
- MSB: 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu
- Yurt dışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
- Başkan Erdoğan: Bay bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var!
- Bakan Çavuşoğlu: Büyükelçimiz, koruma arkadaşlar, özel kuvvetlerimiz dahil hiçbirisinde bir yaralanma yok
- Vatandaşlık maaşı için detaylar netleşiyor: Bakan Yanık koşulları paylaştı
- Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor