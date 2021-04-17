Yurt dışına kaçacaklardı... 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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17 Nisan 2021 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 19:14:00

Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yurt dışına çıkma hazırlığındayken yüklü miktarda parayla yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Değirmendere Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanın F.A. ve Y.G'nin üzerlerinde yüklü miktarda döviz ve Türk lirası çıktı.

Şüphelilerden F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, Y.G'nin hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERİ YURT DIŞINA KAÇIRACAK ZANLILAR ARAÇ İÇİNDE YAKALANDI

Öte yandan, FETÖ şüphelilerinin yurt dışına kaçmak için insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiğini belirleyen ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin çalışması sonucu ilçedeki bir sanayi sitesine düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelilerini yurt dışına kaçıracağı iddia edilen Ö.V. ve M.T. araç içinde yakalandı.

M.T'nin "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan arandığı tespit edilirken şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : aydın fetö terör örgütü
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