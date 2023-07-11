VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Ukrayna'ya yeşil ışık! Stoltenberg: Davette bulunacağız
Rusya'dan, Suriye'ye yardım ulaştırılmasını öngören karar tasarısına veto!
PKK elebaşını övmüştü: Fondaş Yanardağ'a 10,6 yıla kadar hapis talebi
TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlan...
Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir
11 Temmuz 2023 Salı 16:20:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 16:20:00

Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan sınırında yakalandı

Kaynak: IHA

ABONE OL

Edirne'nin İpsala ilçesi Yunanistan sınırında hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında FETÖ/PDY üyesi 2 zanlı yakaladı.

İpsala ilçesinde hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H. olduğunu ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verdi. FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : edirne ipsala yunanistan sınırı FETÖ
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
İmparator Sefo

İmparator Sefo
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Harbiye coşkusu

Harbiye coşkusu
15 gün hastanede kalacak

15 gün hastanede kalacak
Eğlence başlıyor

Eğlence başlıyor
Sultan'ı yıkan ölüm

Sultan'ı yıkan ölüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX