Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan sınırında yakalandı

İpsala ilçesinde hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H. olduğunu ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verdi. FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.