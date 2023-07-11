Yurt dışına kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan sınırında yakalandı
Kaynak: IHA
Edirne'nin İpsala ilçesi Yunanistan sınırında hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında FETÖ/PDY üyesi 2 zanlı yakaladı.
İpsala ilçesinde hudut kartalları 1'inci derece askeri yasak bölgede devriye faaliyeti esnasında 2 kişiyi yakalayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kimlik kontrolü yapılmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H. olduğunu ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verdi. FETÖ/PDY şüphelisi A.Y. ve M.H.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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