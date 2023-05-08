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08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 15:45:00

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmen oy kullandı

Kaynak: AA

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 693 bin 67 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında temsilciliklerde 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde ise 114 bin 808 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : yüksek seçim kurulu seçmen oy verme yurt dışı
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