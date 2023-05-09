Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 785 bin 570 oldu.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 662 bin 41, gümrüklerde ise 123 bin 529 seçmen oy kullandı.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
- Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşların ilgisi yoğun
- Bakan Fatih Dönmez, 24 TV'ye özel açıklamalarda bulunuyor
- Moskova'da düzenlenecek 4'lü toplantı kapsamında Rusya'yı ziyaret edecek
- Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyarılarda bulundu
- Hindistan'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu 23 kişi öldü
- "Çiple ilgili bir şirket kurduk ve ana sorumluluğu Türkiye'deki çip politikasını öncelemek"