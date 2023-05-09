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09 Mayıs 2023 Salı 10:38:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 10:38:00

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 763 bin 361 oldu.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, temsilciliklerde 1 milyon 642 bin 721, gümrüklerde ise 120 bin 640 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün sona erecek, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : yüksek seçim kurulu yurt dışı gümrük oy verme oy sayısı
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