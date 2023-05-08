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08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:15:00

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek

Kaynak: AA

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Yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmaları için sandık kurulan 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi, bazı sandık kurullarında ise yarın yerel saatle 21.00'e kadar oy kullanılabilecek.

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin, yurt dışı temsilciliklerindeki oy kullanma işlemleri yarın sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.

Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi, bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek. Yurt dışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek.

YURT DIŞI OYLAR ATO CONGRESİUM FUAR MERKEZİ'NDE MUHAFAZA EDİLECEK

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE KULLANILAN OY SAYISI 2018 SEÇİMİNDEKİ SAYIYI GEÇTİ

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti. Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

EN FAZLA SEÇMEN ALMANYA'DA, EN AZI İSE BREZİLYA'DA

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

Etiketler : ysk yurt dışı seçmen yüksek seçim kurulu
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