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11 Mayıs 2023 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 13:30:00

Yurt dışı seçmenlerin oyları 5 kilitli odada korunuyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'da 5 kilidi bulunan bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuş, buradaki oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı

Bu işlemlerin ardından yaklaşık 1 milyon 700 bin yurt dışı seçmenin kullandığı oylar, uçaklarla Ankara'ya getiriliyor.

Büyük bölümü, ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaşan oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor.

Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanında, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcisinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.

ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor.

Yurt dışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

Etiketler : yüksek seçim kurulu 14 mayıs seçimleri yurt dışı seçmen oy
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