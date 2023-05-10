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Yurt dışı oyları İstanbul'da... Diplomatik kuryeler eşlik etti
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Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:25:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 16:25:00

Yurt dışı oyları İstanbul'da... Diplomatik kuryeler eşlik etti

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

OY TORBALARI 7 KİLİTLE AÇILABİLEN ÇELİK KAPILI BİR ODADA MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu.

Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevli hakim nezaretinde İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.

Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

Oyların içinde bulunduğu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.

Etiketler : oy yurt dışı kurye
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