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10 Ağustos 2023 Perşembe 22:19:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 22:19:00

Yunanistanlı genç Müslüman oldu

Kaynak: IHA

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yunanistan vatandaşı Dimitrios Koulouriotis, Gazipaşa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Koulouriotis, İslamiyet'i kabul etmensin ardından Kemal adını aldı.

Gazipaşalı kız arkadaşıyla evlenme hazırlığı yapan Yunanistanlı Dimitrios Koulouriotis, Gazipaşa'da Müslüman olup, Kemal adını aldı. Gazipaşa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminde İslam dini ile ilgili edindiği bilgileri anlatan Koulouriotis, İslamiyet'in inanç sistemini araştırdığını ve Tevhit inancının daha doğru olduğunu kabul ettiğini belirtti. Burada Yunanistanlı gence İslam dini ile ilgili bilgi veren Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, ilahi dinlerin temelde aynı olduğunu belirterek İslam'ın kardeşlik ve barış dini olduğunu söyledi. Müslüman olup Kemal adını alan Yunanistanlı genci tebrik eden Müftü Başar, "İslam dinini kabul edip, Kemal adını alan ve Gazipaşalı Filiz Aksoy ile evleneceğini beyan eden kardeşimizi tebrik ediyorum. Dünya ve ahiret saadetine nail olmasını diliyorum." dedi.

Müftü Başar, Gazipaşa Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasiminin ardından İslam'ı seçen Yunanistanlı gence çeşitli hediyeler takdim etti.

Etiketler : Yunanistan Müslüman Gazipaşa
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