Yunanistan'ın SİHA korkusu Yunan spikerin sözlerine böyle yansıdı

Doğu Akdeniz gerilimi yatışırken Yunan spikeri Türkiye'nin milli savunma sistemlerini övdü.



Türklerin her şekilde istediğini aldığını dile getiren Spiker İoannis Theodotratos, “Türk gemi programlarına aktarılan Alman teknolojisi ile ileride 6 yeni Type 214 TM Piri Reis denizaltısı inşa edilecek. TCG Anadolu ve TCG Trakya 2021’de faaliyete geçecek, İHA ve SİHA’lar da savaşın geleceğini oluşturacak. Türklere öncülük etme ve bir adım önde olma şansı veriyoruz” dedi.

TEK İHA'YA KARŞI 6 F-16'NIN MASRAFI

Türkiye'nin İHA'larına karşı kaldırılan her F-16'ya yapılan masra, ekonomik krizde olan Yunanistan'a ağır geldi.

Öyle ki, Türkiye'nin tek İHA'sına karşı altı F-16 birden kaldıran Yunanistan, saatte 150 bin dolar masraf yapıyor.

24 saatte ise bu masraf 7 milyon 200 bin doları buluyor.