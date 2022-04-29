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Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
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29 Nisan 2022 Cuma 12:10:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 12:11:00

Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar

Kaynak: AA

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Türk hava sahasını 3 günde toplam 30 defa ihlal eden Yunan uçaklarına, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının derhal karşılık verdiği ortaya çıktı. Yunanistan'ın Ege'de gerilimi artıran taraf olduğu radar kayıtlarıyla da ortaya konulurken, söz konusu belgelerin ilgili makamlarla paylaşıldığı öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan, Ege'de hukuk dışı, provokatif, saldırgan eylem ve söylemlerine devam ediyor.

Türkiye'nin sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesine yönelik çağrılarına kulak tıkayan Yunanistan'ın, Ege'de gerilimi artırmayı, tansiyonu yükseltmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Bu kapsamda Yunanistan Hava Kuvvetlerine at uçaklar ilk olarak 26 Nisan'da Türk hava sahasını 6 defa ihlal etti. Bununla kalmayan Yunan uçakları Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlarına 27 Nisan'da da devam etti. 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleşen ihlallerde Yunanistan Hava Kuvvetleri unsurları Didim, Datça ve Dalaman dahil Türk hava sahasında 22 ihlal gerçekleştirdi.

Dün de ihlallerine devam eden Yunan unsurlarına Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından misliyle karşılık verildi. Radar kayıtlarıyla sabit olan Yunanistan'ın son 3 günlük yoğun ihlallerinin, ilgili makamlarla da paylaşıldığı öğrenildi.

- "KURGULANMIŞ BİR PROVOKASYON"

Türkiye'nin Yunanistan ile olan ilişkilerinde daima uluslararası hukuk ve iyi komşuluk kapsamında sorunların barışçıl yol, yöntem ve diyalogla çözülmesinden yana olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın Türkiye'nin uzattığı dostluk elini tutmak yerine her fırsatta yaptığı provokasyonları sürdürdüğüne dikkati çekti.

Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen tarafın Yunanistan olduğuna işaret eden kaynaklar, "Yunanistan'ın, provokasyon ve dezenformasyon maksatlı faaliyetlerine devam ettiği açıkça görülmektedir" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son dönemde Ukrayna bağlamındaki gelişmeler başta olmak üzere uluslararası alanda çok daha etkin hale gelmesinin Yunanistan tarafında büyük rahatsızlık oluşturduğunu aktaran kaynaklar, "Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı olarak gören Yunanistan kurgulanmış bir provokasyonu hayata geçirmeye çalışmaktadır." tespitinde bulundu.

Ege'de gerilimi artırmaya çalışan tarafın Yunanistan olduğunu bir kez daha dile getiren kaynaklar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'yi saldırgan göstermeye çalışan Yunanistan'ın iddialarını radar kayıtları yalanlamaktadır. Her 3 günde de ihlalleri başlatan ve agresif tavırlar sergileyen taraf Yunanistan'dır. Bununla birlikte hava sahamızın güvenliği ile hak, alaka ve menfaatlerimizi uluslararası hukuk çerçevesinde, hiçbir oldubittiye müsaade etmeden, azim ve kararlılıkla korumaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Etiketler : YUNANİSTAN JET agresif tavırlar Yunan uçakları
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