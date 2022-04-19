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19 Nisan 2022 Salı 12:38:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 15:06:00

Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu! Türkiye'nin üstünlüğünü alt etmek için 13 yıllık plan yaptılar

Kaynak: Sabah

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Dünyada oldukça ender bulunan tam donanımlı araştırma gemimiz Oruç Reis, Yunanistan'a korku verdi. Bir Yunan gazetesi, 2020 yılında yaşanan Oruç Reis krizine atıfta bulunarak Ege'de üstünlük sağlayabilmek için Yunanistan'ın yaptığı planı anlattı. Oruç Reis'ten korkularak hazırlanan planın hayata geçirilmesi ise bir hayli zaman alacak gibi görünüyor.

Oruç Reis, Yunanistan'a korku verdi. Bir Yunan gazetesi, 2020 yılında yaşanan Oruç Reis krizine atıfta bulunarak Ege'de üstünlük sağlayabilmek için Yunanistan'ın yaptığı planı anlattı.

Yunan Ta Nea gazetesi, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin yeni planlamalar yaptığını öne sürdüğü haberinde Oruç Reis'ten bahsetti.

13 YILLIK PLAN

"Türkiye ile dengeler değişiyor. 12 gemi ile Ege'de yüzer duvar" başlığını manşete taşıtan gazete, Yunanistan'ın planlarını anlatarak 2021-2034 yıllar arasında 12 tane modern fırkateyn ve 6 adet korvete sahip olunması durumunda Ege Deniz'inde bir kilitlenme yaşanabileceğini söyledi.

12 TANE FIRKATEYN

2020'deki Oruç Reis krizine atıf yapan Ta Nea yaşananlardan ders çıkarıldığının da altını çizdi. İlk aşamada 3-4 sene içinde toplam 12 fırkateyn ile korvet gemisi sayesinde Ege'de üstünlük sağlayabileceklerini düşünüyorlar.

18 SAVAŞ GEMİSİ

Gazeteye göre en ideali ise toplam 18 savaş gemisi sayısına ulaşmak. Ancak Yunan Deniz Kuvvetleri'nde şu anda 9 tane 40 yıllık'S' tipi ve 4 adet de 30 yıllık 'Meko' tiipi fırkateyn var.

2026'DA GELECEK

Bunun yanı sıra Yunanistan'ın 3 ya da 4 tane korvet tipi savaş gemisi siparişi için Fransa, İngiltere ve İtalya'dan yapılan teklifleri incelediği de bilinenler araısnda. Fransa'dan ise aldığı 3 milyar euroluk 3 tane 'Belharra' tipi fırkateynleri 2026'da teslim alacak.

2020 ORUÇ REİS KRİZİ

2020 yılının Ağustos ayında, Antalya açıklarında doğal gaz arama çalışmarını devam ettiren Oruç Reis, Yunan savaş gemileri tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Türk donanması da duruma müdahale ederek Yunan tarafının uzaklaşmasını sağlamıştı. Süreç iki ülke arasında ciddi bir kriz yaşatmıştı.

Etiketler : yunanistan oruç reis ege
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