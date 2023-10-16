Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 91 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 91 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 4 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 91 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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