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02 Ağustos 2022 Salı 20:14:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 20:14:00

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 64 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 64 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Sahil Güvenlik Komutanlığı Muğla Türk kara suları
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