Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu can salı tespit etti.
"KB-20" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki Yemen, Etiyopya, Kongo ve Liberya uyruklu 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türk Devletleri Teşkilatı' paylaşımı
- Başkan Erdoğan: Seçimde terörle mücadele kararı verilecek
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 500 bine yaklaşan sözleşmeli personelimizin kadroya geçişini sağladık
- Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
- TEKNOFEST 2023 için 'raylı sistem kullanımı' tavsiyesi
- Milli Savunma Bakanlığından 'dörtlü toplantı' açıklaması