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25 Nisan 2023 Salı 23:08:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 23:08:00

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu can salı tespit etti.

"KB-20" botuyla bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki Yemen, Etiyopya, Kongo ve Liberya uyruklu 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Etiketler : Çanakkale Yunanistan Türk kara suları
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