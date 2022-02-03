Yunanlılar tarafından geri itilmişlerdi!

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03 Şubat 2022 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 10:41:00

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 göçmen donarak hayatını kaybetti

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Edirne'de Yunanistan'ın ölüme ittiği ve donarak vefat eden 16 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Soylu, göçmenlerin ayakkabılarının çıkarıldığı ve kıyafetlerinin soyulduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlerden bir acı haber daha geldi.

CAN KAYBI 16'YA YÜKSELDİ

Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

GÖÇMENLER DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Dün yapılan açıklamada, İpsala'ya bağlı Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

AYAKKABILARI ÇIKARILMIŞ, ELBİSELERİ SOYULMUŞ!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada göçmenlerin ayakkabılarının çıkarıldığını ve elbiselerinin soyulduğunu vurguladı. Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ'NDEN YUNANİSTAN'A TEPKİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri tehlikeli biçimde geri itmesine ilişkin Türkiye'nin uluslararası toplumu defalarca uyardığını hatırlatarak, Yunanistan'ın bir an önce bu yasa dışı faaliyete son vermesi gerektiğini vurguladı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 düzensiz göçmene ilişkin bir haberi Twitter hesabından paylaşan Kıran, şunları kaydetti:

"Türkiye, Yunanistan sahil güvenlik yetkililerinin tehlikeli biçimde mültecileri geri itmesine ilişkin uluslararası toplumu defalarca uyardı. Bu geri itme faaliyetleri özellikle havanın çok soğuk olduğu zamanlarda trajik sonuçlar doğuruyor. Yunanistan, bir an önce bu yasa dışı faaliyetlerine son vermelidir."

Etiketler : göçmen yunanistan edirne
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