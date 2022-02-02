Yunanistan'ın ölüme itti! Donmuş halde bulundular!

Yunanistan sınır birlikleri tarafından ayakkabıları çıkarılıp elbiseleri soyularak, Edirne'ye geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun" dedi.

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevki'inde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısı artıyor. Sabah saatlerinde 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı bu sayı 12'ye yükseldi. Donma riski altındaki diğer göçmenler de kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada bölgedeki arama tarama faaliyetlerini devam ettiği bildirildi.

"AB ÇARESİZ, CILIZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" açıklamasında bulundu.

2 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI

Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12'ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur" denildi.