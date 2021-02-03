Yunan'dan gerilimi tırmandıracak hamle

“Yunanistan, Rafale savaş uçakları için imzayı attı” başlıklı haberde tek değil iki farklı satın alma anlaşmasının olduğu ifade edilerek uçaklara hangi mühimmatların yerleştirileceği açıklandı.



“Yunanistan, Rafale savaş uçakları için imzayı attı” başlıklı haberde tek değil iki farklı satın alma anlaşmasının olduğu ifade edilerek uçaklara hangi mühimmatların yerleştirileceği açıklandı.

Buna göre Fransa’dan alınacak 18 Rafale savaş uçağına yerleştirilmek üzere özellikle sivil ve askeri deniz araçlarına karşı dizayn edilmiş füzeler kullanılacak. Yunanistan bu füzelerin alımı ve yapısını yükseltmek için 400 milyon euro ayırdı. Bu durum “Yunanistan, Rafale uçakları hava üstünlüğünden daha çok Türk gemilerine karşı mı alıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Akşam