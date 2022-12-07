Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlerin botunu Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde, 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek, Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

1️⃣Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 04 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. pic.twitter.com/zWTYJsGLh5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022

Açıklamada, İHA görüntülerine de yer verildi.