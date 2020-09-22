Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e kaptırdı

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22 Eylül 2020 Salı 10:14:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 10:15:00

Yunanistan'ın askeri araç firmasını İsrailli şirket satın aldı

Kaynak: DHA

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Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, en önemli stratejik kuruluşu olan Askeri Araç Sanayi (ELVO) İsrail menşei Plasan kooperatifine sattı.

Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerini hedef alan ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan önemli stratejik kurumlarını tek tek elinden çıkarıyor. Merkezi Selanik’te Sindos Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Yunanistan’ın en büyüklerinden olan Askeri Araç Sanayii (ELVO), yapılan açık arttırma sonucunda İsrail’in Plasan kooperatifine satıldı. Satışın haftaya resmileşmesi beklenirken, özelleştirme sonrası, şirketin %21’inin kamuda kalacağı bildirildi.

SATIŞTAN SİGORTA VE VERGİ GELİRLERİNİ ARTTIRACAK

İsrailli kooperatif, şirket için 95- 135 milyon Euro arası bir yatırım planı sunarken, yatırımın 5 yıllık zaman zarfında gerçekleşeceği ifade edildi. Yunan devletinin bu yatırımın vergi ve sigorta gelirlerinden 25 milyon euro elde edeceği belirtildi. İsrailli yatırımcıların, Atina yönetimine aşamalı olarak 600 kişilik istihdam sözü verdiği ifade edildi. Öte yandan, Yunanistan’ın ısrarla üzerinde durduğu bir başka konu ise, üretilecek askeri araçlar ve dış piyasaya satışına izin verilmeyen silahlardan Yunan ordusuna düşük maliyetle satılması için gerekli şartın satış sözleşmesine konulması olduğu kaydedildi.

ELVO’NUN TARİHSEL SÜRECİ

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. Avusturya iştirakinin Yunan Devleti’ne devredilmesinin ardından şirket, 1986 yılında, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Ağustos 2000’de, uluslararası bir ihaleden sonra, hisselerinin ve yönetiminin% 43’ü “Mytilineos” a geçti. ELVO 2014 yılında özel bir tasfiye rejimine alındı.

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