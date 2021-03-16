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Yunanistan'da Türk donanması korkusu: Güçleniyorlar
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16 Mart 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:16 Mart 2021 Salı 12:30:00

Yunanistan'da Türk donanması korkusu: Güçleniyorlar

Kaynak: DHA

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelmesi, Yunanistan için bir korku unsuru olmaya devam ediyor. Türkiye ile silahlanma yarışına giren ve gerilimi tırmandırmak için üst üste askeri tatbikat duyurusunda bulunan Yunan hükümetini üzecek bir yorum, bu kez Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı'ndan geldi. Prodromos Emfiecioglou, yaptığı açıklamada “Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi” ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın Türkiye korkusu giderek büyüyor. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bölgede yaşadığı çıkar çatışması nedeniyle Türkiye kanadından gelen ılımlı açıklamalara rağmen gerilimi tırmandıracak hamlelerde bulunan Yunan hükümeti, bu kez içerden gelen bir yorumla sarsıldı. Yetersiz askeri kuvveti nedeniyle yabancı devletlerle iş birliğini güçlendiren, ordu envanterine yeni silahlar katmak için uğraşan Yunanistan'da, Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin donanma gücüne dair itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN ÇOK GÜÇLÜ BİR DONANMA GELİŞTİRDİ"

Yunanistan'da Ekim ayında kurulan Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou, ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için halktan destek istedi. "Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi" diyen Emfiecioglou "Gemilerimiz yaşlanmış durumda bu nedenle acilen donanmamızı güçlendirmemiz gerekir" ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'da hükümet, ekonomik krize rağmen aşırı silahlanmaya karşı çıkan halkı ikna etmek için sivil toplum örgütlerini devreye soktu. Yunanistan'da Ekim 2020'de kurulan Yunan Filo Fonu Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Prodromos Emfiecioglou ülke donanmasına yeni savaş gemisi alımı için tüm halkı yardım etmeye davet etti.

"ACİLEN GÜÇLENMEMİZ LAZIM"

Yunan Filo Fonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emfiecioglou imzasıyla yayınlanan çağrıda, "Yeni denizaltılarımız dışında diğer gemiler yaşlanmış durumda. Acilen donanmamızı güçlendirmemiz ve modern firkateynler edinmemiz gerekmektedir. Türkiye'den gelen tehlike doğrudan gelmektedir. Adalarımız, denizlerimiz, MEB'imiz ve Kıbrıs tehlike altındadır. Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi. Doğu Akdeniz'e ve Ege Denizi'ne aşama aşama hakim olmak için yeni ve modern gemiler inşa etti. Güçleniyorlar. Bu nedenle "AVEROF II – Yunan Filo Fonu" Derneği'ni kurduk, bu nedenle sizleri üye olmaya veya arkadaş olarak bizi takip etmeye ve bu kutsal amaca katkıda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

YUNAN HÜKÜMETİ SAVUNMA BÜTÇESİNİ ARTIRMIŞTI

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hükümeti 2021 savunma bütçesi kapsamındaki silahlanma payını, geçen yıla göre 5 kat artırarak 2.5 milyar euroya yükseltti.

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edilmişti. Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar euroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar euroya çıkartılmıştı.

Etiketler : yunanistan türk ordusu ege türkiye
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