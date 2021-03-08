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08 Mart 2021 Pazartesi 11:42:00 - Güncelleme:08 Mart 2021 Pazartesi 11:42:00

Yunanistan'da büyük panik! Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mısır'a gidiyor

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Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukukun gereği Mısır tarafından da uygulanınca Atina yönetimi paniğe kapıldı. Büyük paniğe kapılan Atina yönetimi Kahire ile diplomasiyi hızlandırdı. Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, bugün Mısır'a giderek mevkidaşı Samih Şükri ile görüşecek.

Türkiye ile Mısır'ın ılımlı açıklamaları Doğu Akdeniz'de Atina yönetimini panikletti. Mısır ile diplomasiyi hızlandırma kararı alan Atina yönetiminde büyük telaş var. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Kahire'de mevkidaşı Samih Şükri ile görüşecek. Eastmed anlaşmasında Rumların devre dışı kalması bile gündemde.

Hürriyet'in haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias öncelikle, Mısır'ın Türkiye ile görüşmelere niyetli olup olmadığı konusunda nabız yoklayacak. Yunan dışişlerine yakın kaynaklar, Yunanistan ile Mısır arasında geçen yıl 6 Ağustos'ta imzalanan, deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın 1'inci maddesi uyarınca taraflardan birinin, üçüncü bir ülke ile müzakereler yapması halinde, diğer tarafı bilgilendirmesi ve hatta görüşünü de dikkate alması gerektiğini belirtti. Aynı kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Mısır, bizim kıta sahanlığımıza saygı göstermeye devam ediyor, biz bunu olumlu karşılıyoruz. İlişkilerimizin seyrine göre, biz de Mısır ile deniz yetki alanlarını müzakere ederek bir anlaşma imzalayabiliriz" şeklindeki açıklamalarının önemini ise küçümsemeye çalıştı.

HARİTA KONUSU

Dendias, mevkidaşı Şükri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama-sondaj çalışmaları için 24 parselde ruhsat ihalesi açan Mısır'ın, 13 Kasım 2019'da Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlediği 18'inci parselin haritasının değiştirmesini de isteyecek. Yunan dışişlerine yakın kaynaklar, bu konunun halledileceğine inandıklarını belirtmekle birlikte, haftalık Proto Thema gazetesi deneyimli bir diplomatın, "Bu harita 3 bin yıllık tarihi bulunan Mısır bürokrasisinin kalleşliği mi, yoksa Sisi tavır mı değiştirdi" sorusunu sorduğunu belirtti.

RUMLARIN DEVRE DIŞI KALMASI DA GÜNDEMDE

Dendias'ın gündeminde, Mısır'ın "EastMed" (Doğu Akdeniz) boru hattı projesinde, Kıbrıs Rum kesiminin devre dışı bırakılarak, güzergâhın İsrail-Kıbrıs-Girit yerine İsrail-Mısır-Girit olarak değiştirilmesi önerisi de bulunuyor. Yunan Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşına Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in bu öneriye şiddetle karşı çıktığını söyleyecek. Yunan To Vima gazetesi, Mısır'ın güzergâhın değiştirilmesi önerisinin nedenlerini ise şöyle sıraladı:

"İsrail-Kıbrıs-Girit güzergâhında boru hattı inşasının maliyeti çok yüksek (7 milyar Euro). Dolayısıyla, projenin gerçekleştirilmesinde önemli maddi sorunlar çıkabilir. Ayrıca, Kıbrıs Rum kesiminin devre dışı bırakılarak güzergâhın İsrail-Mısır-Girit olarak değiştirilmesi halinde Türkiye'nin gelecekte muhtemel sorunlar yaratması da önlenmiş olur."

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD ve AB 'nin de onayı ile geçen yıl ocak ayında denizaltından yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması planlanan "EastMed" boru hattının inşası için anlaşma imzalamışlardı.

Etiketler : yunanistan miçotakis mısır türkiye doğu akdeniz
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