Yunan-Rum ikilisine soğuk duş!

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01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:00:00

Yunanistan'da Abdülhamid Han tedirginliği: Türkiye'nin tüm adımlarını takip ediyorlar! Alarm durumuna geçtiler...

Kaynak: Sabah

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9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan Abdülhamid Han komşu Yunanistan'ın adeta uykularını kaçırdı. Rotası henüz açıklanmayan sondaj gemisi dün KKTC ve Mersin arasına demirleyince Atina'da paniğe neden oldu.

Yunanistan son günlerde 9 Ağustos tarihinde göreve başlayacak olan dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han'a kilitlendi. Dün sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'e açılması büyük panik yarattı.

Son hazırlıklarını yapan Abdülhamid Han sondaj gemisi dün KKTC ve Mersin arasında demirledi.

Gemiyi 9 Ağustos'ta bekleyen Rum ve Yunan ikilisi için soğuk duş etkisi yaptı.

KORKULU RÜYALARI OLDU

Geminin tüm adımlarını takip eden Yunanistan'da ordunun alarma geçirildiği ifade edildi.

CNN Greece'de yer alan haberde, Yunanistan'ın Abdülhamid Han'ın rotası merak konusu olurken hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

Yunan basını, Yunan silahlı kuvvetlerin ve analistlerin geminin açıklanandan 10 gün önce hareket etmesinin endişesini yaşarken, Türkiye'nin AB yaptırımları da dahil olmak üzere uluslararası bir tepkiyle karşı karşıya kalabileceğini iddia etti.

Etiketler : Yunanistan Abdülhamid Han sondaj gemisi KKTC ve Mersin
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