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08 Aralık 2021 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 10:31:00

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı

Kaynak: DHA

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MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 6'sı FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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