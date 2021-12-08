Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 6'sı FETÖ terör örgütü üyesi 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.