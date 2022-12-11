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11 Aralık 2022 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:11 Aralık 2022 Pazar 15:55:00

Yasa dışı geçişe geçit yok: 3 terör örgütü mensubu yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalananlardan 1'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Yapılan incelemede yakalananlardan 1'inin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : hudut kartalları fetö pkk terör örgütü milli savunma bakanlığı
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