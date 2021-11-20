Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı
- Taziye yemekleri yasaklandı, vaka sayıları azaldı
- Siirt'te bazı okulların ders süresi azaltıldı
- "Türkiye İnsanlığın geleceğinde önemli rol oynuyor"
- Eren operasyonlarının kadın kahramanları...
- Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım