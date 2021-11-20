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20 Kasım 2021 Cumartesi 11:44:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 11:44:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ'cü ihraç hakim yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan B.Ö'yü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisi bulunduğu belirlenen B.Ö'nün daha önce görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler : FETÖ Yunanistan Edirne Hakim
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