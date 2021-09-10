VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ford Futgolf Ligi'nin 4. etabı 9-12 Eylül'de yapılacak
Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun
Düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
A Milli Takımda dönemi bitti
Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti
"Ekimde 1'inci Su Şurası Toplantısı düzenleyip, akabinde Şura sonuçlarını duyuracağız"
2 devletli çözümü anlatmak için ABD'ye gidecek
İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
"Pozitif gündem yapıcı ilişkiyi getirebilir"
Tarım lisesinin doğal ürünleri yok satıyor
59 yaşında üniversiteli oldu
Kamu kurumlarının personel alımları tek noktadan yapılacak
Güçlü olmanın formülünü verdi
Konya'dan ilk görüntü
Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Alaçatı'da 'ev'lendiler
İlk kez el ele
"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"
Sıla'nın 200 milyon sevinci
Babaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinin güçlü kadınları
CHP'li belediyenin skandal törenine Balıkesir Valiliğinden inceleme geldi
TCMB'den izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara karşı uyarı
10 Eylül 2021 Cuma 14:44:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 14:44:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u Fethullahçı Terör Örgütü mensubu 11 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan fetö hudut kartalları
Çekimler başladı

Çekimler başladı
"Kadın öğreticidir"

"Kadın öğreticidir"
Deniz yine mahkemelik

Deniz yine mahkemelik
Baba olmak istiyor

Baba olmak istiyor
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi

Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Anne oldu

Anne oldu
Hayalperest Merve

Hayalperest Merve
Baba acısı

Baba acısı
Düşman çatlattılar

Düşman çatlattılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER