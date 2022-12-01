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01 Aralık 2022 Perşembe 15:25:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 15:25:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada yakalanan 4 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''

Etiketler : yunanistan milli savunma bakanlığı fetö terör örgütü
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