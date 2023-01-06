Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan jandarma ekiplerinin son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sonucu farklı suçlardan aranan, 6'sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı.