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06 Ocak 2023 Cuma 13:54:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 13:54:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sonucu farklı suçlardan aranan, 6'sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı.

Etiketler : yunanistan terörist il jandarma komutanlığı
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