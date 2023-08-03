Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 26 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılardan 25'inin FETÖ, birinin de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.