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19 Aralık 2022 Pazartesi 11:09:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 11:09:00

Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Kaynak: TRT Haber

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü FETÖ zanlısı 4 kişi tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede, dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü FETÖ şüphelileri Ö.K, S.S.D, G.G. ve V.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : yunanistan fetö terör örgütü
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