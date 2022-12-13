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13 Aralık 2022 Salı 11:11:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 11:11:00

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: TRT Haber

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri H.D, A.Ş, C.N. ve T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan 4 örgüt mensubunun tutuklanması kararlaştırıldı.

Etiketler : yunanistan fetö tutuklama
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