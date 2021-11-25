Yunanistana kaçarken kıskıvrak yakalanmıştı... FETÖ'cü eski emniyet şube müdürü tutuklandı
Kaynak: AA
Dün Meriç'ten Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski emniyet şube müdürü tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve FETÖ'cü olduğu tespit edilen kişi Edirne Adliyesine getirildi.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan eski emniyet şube müdürü tutuklandı.
AA'nın haberine göre, güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski şube müdürü A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili olduğu ve daha önce meslekten ihraç edildiği tespit edilen A.Ç, Edirne Adliyesine getirildi.
Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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