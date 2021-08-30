Yunanistan'a kaçacaklardı... Sınırda kıskıvrak yakalandılar
Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığına getirildi.
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