Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı.
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, biri terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 zanlının yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Hudut Kartalları'nca, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.
İncelemede, yakalananlardan birinin PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.