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29 Aralık 2021 Çarşamba 15:22:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 15:22:00

Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'de, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri PKK terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, biri terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 zanlının yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'deki Hudut Kartalları'nca, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

İncelemede, yakalananlardan birinin PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Hudut Kartalları'
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