Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında" sözleri yer aldı.
Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/cK3WCbJ6sy
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