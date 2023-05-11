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11 Mayıs 2023 Perşembe 12:09:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 12:09:00

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında" sözleri yer aldı.

Etiketler : yunanistan türkiye sınır fetö
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