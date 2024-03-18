VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Putin kesin olmayan ilk sonuçlara göre devlet başkanlığı seçimini kazandı
Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli sayısı arttı
İstanbul Havalimanı dördüncü kez "Yılın Havalimanı" seçildi
"Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık iradesinin somut bir tezahürüdür"
"Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz"
18 Mart 2024 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 14:08:00

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.

Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : yunanistan fetö terör
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX