Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Kaynak: AA
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.
Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
- Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
- Sosyal medyadaki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada şüpheli sayısı arttı
- "Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlık iradesinin somut bir tezahürüdür"
- "Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olacağına inanıyoruz"
- Milli Savunma Bakanı Güler'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
- Bakan Tunç: Dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz