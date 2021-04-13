FETÖ'cüler sınırda kıskıvrak yakalandı

13 Nisan 2021 Salı 15:20:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 15:20:00
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, FETÖ ile mücadelenin hudutlarda da aralıksız devam ettiği vurgulandı.
İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilen açıklamada, "İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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