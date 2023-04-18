18 Nisan 2023 Salı 10:51:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 10:51:00
Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.
Ayrıntılar geliyor....
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