Türkiye'den Yunanistan'a destek veren İsrail'e tepki: Bozacının şahidi şıracı...

Yunanistan'a destek veren İsrail'e Türkiye'den sert tepki: Bozacının şahidi şıracı...
Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin ardından Tel Aviv, Atina'ya desteğini açıkladı. İsrail'e tepki gösteren TBMM Başkanı Şentop, 'Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki; iki yanlış bir doğru etmez' açıklamasında bulundu. Şentop 'Bozacının şahidi şıracı...' ifadelerine de kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası alanda hukuk tanımazlığıyla meşhur iki devletten biri olan İsrail'in, diğer uluslararası sabıkalı devlet Yunanistan’a destek verdiğini belirtti.
Şentop, "Bozacının şahidi şıracı... Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'ye karşı haksız ve yanlış tavır alan Yunanistan'a kim destek olursa bilsin ki; iki yanlış bir doğru etmez. Türkiye, Mavi Vatan'daki haklarını korumakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.
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