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02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:18:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 20:18:00

Yunanistan yüksek sıcaklıkların pençesinde

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Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı. Girit'te temmuz sıcaklığı mevsim normallerinin 2,8 derece üzerine çıkarken bu rakam ülke geneli için ortalama 1,9 derece oldu.

Yunanistan'da bu yıl, 2010'dan beri en sıcak temmuzun yaşandığı bildirildi.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin 2010'dan itibaren yapılan gözlemleri değerlendirdiği raporuna göre, bu yıl temmuzda ortalama sıcaklıklar 2010'dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu yıl son 14 yılın en sıcak temmuzunun yaşandığı ülkede 31 günden 23'ü mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Girit'te temmuz sıcaklığı mevsim normallerinin 2,8 derece üzerine çıkarken bu rakam ülke geneli için ortalama 1,9 derece oldu.

Geçen ay rekor sıcaklıkların görüldüğü ve nem oranının düşük olduğu Yunanistan'da çok sayıda orman yangını çıkmıştı.

Ülkede 15-31 Temmuz tarihlerinde çıkan 7 büyük orman yangınında 470 bin dönüm ormanlık alan kül olmuştu.

Etiketler : Yunanistan hava durumu Sıcaklık rekorları Girit yüksek sıcaklık
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